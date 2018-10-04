Число домашних животных в РФ выросло на 14% за три года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Число домашних животных в России выросла на 6,3 млн, или на 14%, за последние три года, свидетельствуют данные Mars Petcare, опубликованные ко Всемирному дню животных, который отмечается 4 октября.

В том числе количество кошек увеличилось на 4,7 млн, собак - на 1,6 млн. Таким образом, в настоящее время питомцы есть в 55 млн российских домохозяйств (53% от их общего числа в стране), при этом у 15% опрошенных есть и кошка, и собака.

Домашних кошек в стране около 33,7 млн, что почти вдвое превышает численность собак - 18,9 млн. Россия занимает третье место в мире по количеству кошек и пятое место - по числу собак.

Мировыми лидерами в первом случае являются США и Китай - соответственно 86 млн и 85 млн кошек. По числу собак Россию опережают Китай (141 млн), США (78 млн), Бразилия (42 млн), Мексика (19,3 млн).

За последние 20 лет отношение россиян к домашним животным изменилось от утилитарного - например, ловить мышей и охранять дом - к более эмоциональному и ответственному, отмечает директор по стратегии и инновациям Mars Petcare Сергей Кесоян.

По его словам, люди стремятся больше времени проводить с питомцами: ходить вместе в кафе, ездить, отмечать особые праздники. В частности, за последние два года количество поездок с домашними питомцами в Яндекс.Такси выросло примерно в пять раз.

Россияне стали более ответственно относиться к домашним животным, в том числе в плане кормления и ветеринарного обслуживания.

По данным опроса Яндекс.Маркета, подобная трансформация стимулировала развитие и существенную диверсификацию на рынке товаров и услуг для домашних животных. При этом владельцы становятся более грамотными и разборчивым - в частности, они проявляют большой интерес к специализированным рационам (62% подбирают корм с учетом размера питомца, 16% отдают предпочтение кормам для животных с аллергией). При этом 93% питания для собак, которое выбирают пользователи на Яндекс.Маркете, приходится на сухие корма в больших упаковках.

Широкое проникновение цифровых технологий не обошло стороной владельцев и их животных, способствуя появлению новых мобильных сервисов. По данным Яндекс.Маркета, владельцы собак пользуются услугами доставки кормов по подписке, поиском персонала для выгула собак, передержкой и даже электронными "службами знакомств".

При этом почти 68% владельцев собак показывают питомцев ветеринарному врачу чаще одного раза в год.

Mars Petcare является производителем кормов для животных (бренды Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba), а также крупнейшим в мире поставщиком ветеринарных услуг, владея сетью из более чем 2 тыс. ветеринарных клиник. Штат американской компании насчитывает 75 тыс. сотрудников более чем в 50 странах (в России она владеет 5 фабриками).

Яндекс.Маркет - российский сервис для выбора и покупки товаров. На нем собрано более 160 млн товарных предложений от более чем 20 тыс. российских и зарубежных интернет-магазинов. Ежедневно сервис посещают около 3 млн пользователей.