Платную трассу М-11 Москва-Петербург полностью запустят в середине 2019 года

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Платная автодорога М-11 "Москва - Санкт-Петербург" будет полностью открыта для движения в середине 2019 года, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Собирались (полностью открыть - ИФ) в середине следующего года, там остались седьмой и восьмой участки", - сказал министр.

Речь идет о строительстве участка трассы км 543 - км 684 (км 543 - км 646 и км 646 - км 684) в Новгородском и Чудовском районах Новгородской области и Тосненском районе Ленинградской области. Участок пройдет в обход Чудово и Тосно и в Санкт-Петербурге. Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе данного участка ГК "Автодор" и ООО "Магистраль двух столиц" подписали 18 ноября 2014 года.

Ранее предполагалось, что строительство участка завершится в 2018 году.

ООО "Магистраль двух столиц" - созданный в июле 2013 года консорциум, сформированный банком ВТБ и Vinci Concessions S.A.S., 18 ноября 2014 года заключил с РФ в лице ГК "Автодор" концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе скоростной автомагистрали М11 "Москва-Санкт-Петербург" на участках км 543 - км 646 и км 646 - км 684 протяженностью 137,6 км. В соответствии с концессионным соглашением консорциум принимает на себя обязательство построить участок автодороги, осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание, а также сбор платы за проезд по участкам, которые будут переданы компании в долгосрочную аренду. Общий инвестиционный бюджет проекта составляет 83 млрд руб.