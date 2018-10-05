В России

Трасса М-11 будет запущена позже из-за археологических находок

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Запуск трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург" будет отложен из-за археологических находок, сообщает в четверг "Автодор".

При подготовке полосы отвода дороги обнаружены предметы, которым более 3000 лет, в результате чего было остановлено строительство 7-го и 8-го участков трассы М11 – от 543-го до 684-го км на подходе к Петербургу. Также были обнаружены артефакты более поздних эпох - вплоть до сооружений времен Великой Отечественной войны.

В сообщении пресс-центра отмечается, что работы продолжатся после завершения раскопок и отзыва Комитетом по культуре Ленобласти требования о приостановке работ. Точное время возобновления строительства пока не известно, подчеркивает компания.

Ранее сообщалось, что запуск трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург" намечен на середину 2019 года.

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Теги: М-11, Автодор, Ленобласть

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