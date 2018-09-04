Житель Ростовской области осужден на 11 лет за подготовку теракта

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор Максиму Мартынову, который готовил теракт в торговом центре Новочеркасска (Ростовская область), передает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

"Назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказал судья.

31-летний ранее не судимый житель поселка Персиановский Ростовской области Мартынов, по данным стороны обвинения, в 2012 году принял ислам. По предварительному сговору с неким Томбиевым он планировал совершить теракт в ТЦ "Арбат" в Новочеркасске в мае 2017 года.

Мартынов был задержан. Против него возбудили уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (ч.1 ст.30, п."а" ч.2 ст.205) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч.2 ст.222.1 УК РФ).

В рамках расследования дела сотрудники правоохранительных органов изъяли три тротиловые шашки общей массой 580 грамм с электродетонатором, а также боевую ручную гранату РГД-5.

Мартынов признал свою вину, согласился сотрудничать со следствием.