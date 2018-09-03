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В Ростове-на-Дону вынесут приговор по делу о подготовке теракта в новочеркасском ТЦ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Северо-Кавказский окружной военный суд (Ростов-на-Дону) во вторник, 4 сентября, огласит приговор предполагаемому участнику подготовки теракта в торговом центре Новочеркасска Максиму Мартынову, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Оглашение приговора начнется в 10:00 мск", - сказала она.

По данным стороны обвинения, ранее не судимый 31-летний житель Ростовской области Максим Мартынов, принявший ислам в 2012 году, планировал совершить теракт в ТЦ "Арбат" в Новочеркасске в мае 2017 года.

В рамках расследования у подозреваемого изъяли три тротиловые шашки общей массой 580 граммов с электродетонатором, а также боевую ручную гранату РГД-5.

Мартынов признал свою вину, согласился сотрудничать с судом и впоследствии дать более развернутые показания

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Теги: Новочеркасск

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