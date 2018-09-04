Половина россиян оказалась не в курсе ситуации с Сенцовым

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Немногим более половины россиян знают о ситуации, связанной с голодовкой осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

По данным социологического исследования, 49% респондентов ничего не знают об этой ситуации.

54% из тех, кто знает об этой ситуации (51% от всех опрошенных), считают, что оптимальным решением был бы обмен Сенцова и ряда украинских граждан, осужденных в РФ, на россиян, осужденных на Украине. В свою очередь, 8% от тех, кто сообщил социологам, что в курсе ситуации, полагают, что приемлемым вариантом было бы освобождение от ответственности только одного Сенцова.

Более трети респондентов (38%) от тех, кто в курсе ситуации, придерживаются мнения, что Сенцов так же, как и ряд граждан Украины, осужденных в России, должны продолжать отбывать наказание.

Опрос проведен 23-30 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.