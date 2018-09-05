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В Раде предложили выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления украинского парламента о заявлении в Норвежский Нобелевский комитет по выдвижению кандидатуры осужденного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

Соответствующий проект постановления №9040 авторства ряда народных депутатов от фракции "Блок Петра Порошенко", а также их коллег по парламенту из "Народного фронта" внесен в Верховную Раду и направлен на рассмотрение руководства парламента во вторник.

Текста проекта постановления и сопроводительных документов на сайте Верховной Рады пока нет.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Режиссер содержится в исправительной колонии строгого режима в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ).

С 14 мая 2018 года Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ по политическим мотивам. Родственники Сенцова заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья.

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Теги: Украина, Олег Сенцов

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