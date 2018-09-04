Скончалась третья пострадавшая при обрушении балкона в Калужской области

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Третья пострадавшая при обрушении ограждения балкона в Обнинске (Калужская область) скончалась утром во вторник в больнице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Погибшей было 40 лет.

Как сообщалось ранее, перила балкона в одном из общежитий в Обнинске обрушились в субботу вечером. В момент обрушения на балконе находились три человека. 58-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, две женщины были госпитализированы, позже 48-летняя пострадавшая умерла в больнице.

СКР возбудил дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ).