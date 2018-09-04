Астраханская верфь впервые в РФ построит два танкера-химовоза нового образца

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU -Два танкера-химовоза проекта 00216M для ООО "Волготранс" (Самара) заложили во вторник на "Астраханском судостроительном производственном объединении" (АСПО, входит в группу "Каспийская энергия", CNRG Group), сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии закладки.

"Проект очень сложный, опыта производства данного судна на территории России нет. Мы практически первопроходцы. И для нас это очень важно, потому что это будет компетенция нашего завода. А значит, если в дальнейшем будет серия таких судов, мы их с легкостью построим", - заявил генеральный директор ООО "Каспийская энергия Управление" (управляет активами CNRG Group) Рустам Халитов в ходе церемонии.

Он сообщил, что контракт на строительство этих двух танкеров-химовозов CNRG Group, ООО "Волготранс" и ЗАО "Гознак-лизинг" подписали в мае 2018 года. Первый химовоз должен сойти со стапелей АСПО в 2019 году, второй - в 2020 году.

По данным пресс-службы СNRG Group, сложность строительства заключается в том, что самоходные суда предназначены для перевозки как сырой нефти и нефтепродуктов, так и широкого спектра наливных грузов, в том числе требующих подогрева до 60 градусов.

Проект 00216M разработан конструкторским бюро "Вымпел". Габаритная длина судов составит 141 метр, ширина - 16,7 метра, высота борта - 6 метров, дедвейт на реке - 5,35 тыс. тонн, дедвейт в море - 7,9 тыс. тонн.

Управляющий директор АСПО Владимир Казакбаев сообщил журналистам, что подобные танкеры будут строиться в России впервые.

"Они будут отличаться насыщенностью оборудованием, если их сравнивать с предыдущими проектами. Это как сравнивать "Жигули" и "Мерседес". То есть они будут оснащены по последнему слову техники. Это касается и двигателя, и системы насосов. Эти суда не будут терять время - день-два в порту при выгрузке, они будут делать это в течение часа-двух", - сказал он.

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин, принявший участие в церемонии закладки, отметил, что по итогам полугодия судостроение в регионе показало рост на 21%.

"Та судостроительная база, которой обладает регион, будет не только востребована, но выйдет на передовые позиции. И нам нужно свое мастерство удержать. Один из блоков программы Госсовета - обновление гражданского флота в каспийском бассейне. Это сотни кораблей, которые нужно будет построить за два десятилетия", - сказал Жилкин.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", основным видом деятельности ООО "Волготранс" (Самара) является деятельность, связанная с перевозками. Единственным владельцем и генеральным директором является Родион Светличнов.

В состав АСПО входит "Головная верфь" (бывший "Морской судостроительный завод"), "ССЗ им. III Интернационала", ОАО "ССЗ "Лотос", а также ряд субподрядных компаний. Морские операции обеспечивает ООО "Крейн Марин Контрактор".

CNRG (до 2008 года - "Группа "РР - Морские нефтегазовые проекты") занимается проектированием, строительством и установкой в море средств освоения морских нефтегазовых месторождений.

"Росшельф" - 100%-ный владелец ООО "КНРГ Управление" и ООО "КНРГ Финанс". Головной компанией АО "Росшельф" и ООО "КНРГ Управление" является зарегистрированная на Кипре CNRG Investment Limited.