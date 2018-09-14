РФ не планирует прокладывать транскаспийские трубопроводы

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Россия не планирует строительство магистральных трубопроводов через Каспийское море, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

"У России и у других прибрежных стран уже проложены на Каспии тысячи километров труб разного назначения - внутрипромысловых, межпромысловых и так далее", - сказал Братчиков в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, "количество таких технических трубопроводов будет только расти".

"Что же касается магистральных, транскаспийских трубопроводов, то планов по их постройке у нас нет", - заявил Братчиков.

В середине августа в Казахстане состоялся саммит, на котором представители России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.