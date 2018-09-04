ФСО отказалась заключить с Ярмольником мировое соглашение на условиях артиста

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная служба охраны (ФСО), которая через суд добивается взыскания 800 тысяч рублей с актера Леонида Ярмольника за ремонт разбитого в аварии автомобиля ведомства, отказалась заключать мировое соглашение с артистом, передает корреспондент "Интерфакса".

"ФСО согласна на мировое соглашение только при условии выплаты суммы, которая заявлена в исковом заявлении. На тех условиях, которые предлагает ответчик, ФСО заключать мировое соглашение категорически не согласна", - заявил представитель службы в Хамовническом суде Москвы во вторник.

Ходатайство о заключении мирового соглашения в ходе заседания заявил представитель Ярмольника. По его словам, актер готов выплатить ФСО 310 тыс. рублей - разницу между установленной независимой оценочной экспертизой суммой ущерба, нанесенного ведомству, в 710 тыс. рублей и уже выплаченными службе по ОСАГО 400 тыс.

Сам артист, выступая на слушании, заявил, что удивлен исковому заявлению ФСО и большому количеству несоответствий в досудебных претензиях службы, направленных ему весной, и представленных в суд документах.

"Пакет документов, присланный мне весной, и поданный в суд существенно разнятся. Если документы переделаны один раз - они могут быть переделаны еще раз", - отметил артист.

В частности, по словам Ярмольника, согласно техническим показателям, в период доставки поврежденного "Мерседеса" на ремонтную станцию, автомобиль проехал 3 км, однако реальное расстояние между местом ДТП и базой - 12 км. "Если это был эвакуатор, то откуда взялись 3 км?" - сказал актер.

"Несмотря на то, что ответчик - артист Ярмольник, а истец - ФСО, хочется верить, что порядок и закон для всех один", - подчеркнул Ярмольник.

ФСО обратилась в суд с иском к Ярмольнику в связи с ДТП на Кутузовском проспекте в Москве в 2016 году, виновником которого стал актер: в аварии пострадало несколько автомобилей, в том числе "Мерседес", принадлежащий службе.

Согласно исковому заявлению, страховка покрыла лишь часть расходов ведомства, поэтому ФСО решила через суд добиться взыскания с артиста 800 тыс. рублей за ремонт.

В суде представитель ведомства пояснил, что после ДТП служба отремонтировала автомобиль за 1 млн 233 тыс. рублей у официального дилера "Авилон", с которым заключен государственный контракт. Однако по страховым выплатам ФСО получила только 400 тыс. рублей.

В свою очередь, адвокат актера утверждает, что ремонт аналогичных повреждений в другом дилерском центре стоил бы в два раза меньше и просит уменьшить сумму взысканий.

Во вторник судья Руслан Петручак решил отложить разбирательство на 17 октября в 10:00 для истребования у "Авилона" официальной информации, подтверждающей или опровергающей факт ремонта автомобиля ФСО, а также сведений о временных границах работ и их реальной стоимости.