Глава Минприроды увидел в воздушных шариках угрозу экологии глобального масштаба

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил пересмотреть взгляд на воздушные шарики и различить за безобидным развлечением угрозу экологии мирового масштаба, говорится в сообщении Минприроды.

Инициатива об ограничении массового запуска воздушных шариков была озвучена руководством дальневосточных заповедников, национальных парков и особо охраняемых природных территорий в преддверии Восточного экономического форума.

Глава Минприроды России Кобылкин разделил обеспокоенность коллег. "С ростом экологической сознательности пришло время пересмотреть некоторые, на первый взгляд, безобидные привычки. Важно, чтобы люди понимали, какой урон могут оказать наши действия. Казалось бы, речь о малой проблеме, но она со временем создает глобальную. Поэтому коллег-экологов, которые знают тенденции, понимаю и поддерживаю", - цитируются в сообщении слова министра.

По мнению экспертов, наиболее часто отходы от шаров наносят вред морским животным, обитающим, в том числе, на заповедных территориях.

"Птицы, наземные и морские животные мучительно гибнут, запутываясь в веревках, привязанных к шарам. Сами лопнувшие шарики становятся смертельным кормом, для рыб, птиц и млекопитающих. Призываю организаторов мероприятий не использовать воздушные шары, ведь чтобы сплотить людей существует множество безопасных альтернатив - высадка деревьев, проведение субботников в лесу и на берегах рек и морей, что значительно улучшит экологическую обстановку в целом", - пояснил один из инициаторов ограничения на запуск шаров директор государственного природного заповедника "Магаданский" Юрий Бережной.

Особенный урон могут нанести гелевые шарики, которые падают за несколько десятков километров от места запуска и разлагаются несколько лет. "За последние годы ситуация с запуском воздушных шаров в небо только усугубилась. На праздниках, которые происходят на улицах городов, ежегодно выпускаются в небо тысячи, сотни тысяч воздушных шариков по любому поводу. Гелиевые шары способны улететь на расстояние более 80 км от того места, где были выпущены. И очень часто падают в виде мусора на наши охраняемые территории, где от него страдает все живое. Уверен, без внимания и поддержки этот вопрос не должен остаться. В интересах здорового будущего нужно иногда принимать непопулярные решения", - сказал директор ФГБУ "Заповедное Приамурье" Владимир Андронов.

"Экологами всего мира все чаще отмечаются случаи гибели животных от съеденного ими латекса, полиэтилена или других ТБО. Также гелиевые шары значительно загрязняют экосистему, ведь разлагается латекс около четырех лет", - сказала заместитель директора по науке ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова Евгения Бисикалова.