В Грузии начали вводить запрет на одноразовые полиэтиленовые пакеты

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Грузии с целью снижения загрязнения окружающей среды с 1 октября текущего года запрещается производство, импорт и реализация оксодеградируемых полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон.

В соответствие с изменениями, внесенными в Кодексы "Об управлении отходами" и "О безопасности и свободном обороте продукта", так определено техническим регламентом правил регулирования пластиковых, а также биодеградируемых и компостируемых пакетов, который был утвержден распоряжением правительства Грузии.

Согласно техническому регламенту, в рамках зеленой экономики и новой политики охраны окружающей среды, с 1 апреля 2019 года в Грузии будет запрещено производство, импорт и реализация полиэтиленовых пакетов любой толщины.

На территории страны можно будет производить, импортировать и реализовать только соответствующие стандартам Грузии биодеградирующие и компостируемые пакеты.

Использование полиэтиленовых пакетов является проблемой глобального масштаба. Во многих странах, в том числе и в Грузии, значительно возросло потребление упаковочного материала, произведенного из пластика, что создает серьезную проблему окружающей среде.

Полиэтиленовые пакеты не подлежит биологической деградации, их период разложения - более ста лет. Сразу после использования полиэтиленовые пакеты превращаются в отходы, которые впоследствии вызывают загрязнение почвы и воды. Большой проблемой является и то, что не происходит полная переработка пластиковых отходов.