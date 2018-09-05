Ливни вызвали новые подтопления в Приморье

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Несколько сел в Приморье подтоплены после начавшихся в понедельник сильных дождей, уровень рек остается высоким в северо-восточных районах края.

Пресс-служба администрации Приморья в среду сообщила, что несколько улиц подтоплены в поселке Преображение, селах Беневское и Сокольчи Лазовского района. Здесь без энергоснабжения остаются два населенных пункта - Глазковка и Валентин.

В Чугуевском районе подтоплены 40 придомовых территорий в селах Новомихайловка и Кокшаровка. В Кировском районе подтоплены 11 огородов и три двора в поселке Горные Ключи.

В Уссурийском городском округе из-за прошедших за последние сутки дождей поднялся уровень воды в реках, нарушено автомобильное сообщение с рядом сел, налажена работа лодочных переправ.

Режим ЧС регионального характера действует в семи муниципалитетах - Уссурийском городском округе, Октябрьском, Михайловском, Надеждинском, Черниговском, Шкотовском и Яковлевском районах.

Как сообщалось, в конце августа Приморье оказалось под влиянием тропических тайфунов Soulik и Cimaron. Они принесли в регион дожди, ветер и волны. В некоторых районах выпало более месячной нормы осадков. Ливни привели к резкому подъему уровня воды в реках. Режим ЧС регионального уровня действует в семи муниципалитетах края - Надеждинском, Михайловском, Октябрьском, Черниговском, Шкотовском и Яковлевском районах, Уссурийском городском округе.

В понедельник в крае снова начались сильные дожди, было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам, в ближайшие двое суток в реках края продолжится подъем воды дождевого паводка на 0,5-1,5 метров. Паводковая обстановка осложнится в Михайловском, Черниговском, Чугуевском, Кировском, Лесозаводском районах.