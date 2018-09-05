Около 300 иностранных судов скопились в бухтах Приморья из-за надвигающегося шторма

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В преддверии тайфуна "Джеби" в бухтах на севере Приморья наблюдается скопление судов КНДР и Республики Корея, сообщает в среду Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.

"На сегодняшний день общее количество иностранных судов и шхун, укрывшихся в бухтах Приморья на севере края от надвигающегося шторма, составляет порядка 300", - говорится в сообщении. Пограничники контролируют ситуацию.

"Для проведения мероприятий по недопущению возможных противоправных действий со стороны иностранных граждан определена дополнительная группировка сил и средств. Оповещены правоохранительные органы и подразделения МЧС Приморского края для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и оказания необходимой помощи. Так, во время предыдущего тайфуна Soulik она была оказана почти 70 иностранцам", - отмечают в погранведомстве.

В сообщении подчеркивается, что в соответствии с нормами международного права, иностранные суда имеют право вынужденного захода в территориальные море, внутренние морские воды и морские порты другого государства для укрытия от неблагоприятных погодных условий.

Когда погода наладится, погрануправление проконтролирует убытие иностранных судов за пределы пограничного пространства РФ.

Как сообщалось, в конце августа Приморье оказалось под влиянием тропических тайфунов Soulik и Cimaron. Они принесли в регион дожди, ветер и волны.