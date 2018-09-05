Три человека пострадали при взрыве на кемеровском заводе "Азот"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Три человека пострадали при хлопке на кемеровском заводе "Азот", сообщил "Интерфаксу" источник в Службе скорой помощи.

"Рабочие проводили ремонт на крыше пристройки при помощи газовых горелок и утратили контроль за процессом. В результате произошел хлопок, трое рабочих получили ожоги", - сказал источник.

Он сообщил, что пострадавшие госпитализированы в ожоговый центр, погибших нет, предприятие продолжает работать.

Ранее другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил о двух пострадавших. "Произошло частичное обрушение крыши в цеху, где шел ремонт, в результате пострадали два человека", - сказал собеседник агентства. О характер полученных травм он не сообщил.

Он также добавил, что произошедшее не несет химической опасности для населения.

В пресс-службе кемеровского АО "Азот" (входит в АО СДС "Азот") подтвердили, что произошел хлопок, не уточняя подробности случившегося.