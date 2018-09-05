СКР начал проверку из-за происшествия на кемеровском "Азоте"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована в связи со взрывом газа и частичным обрушением крыши на химическом предприятии "Азот" в городе Кемерово, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по региону в среду.

"Рабочие заливали битум на крыше сливной ямы с использованием открытого огня, раздался хлопок, произошло обрушение, три человека пострадали. Организована доследственная проверка по факту произошедшего", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в среду утром произошел взрыв баллона с газом у подрядной организации, которая заливала кровлю на производстве капролактама предприятия "Азот". Три человека с легкими травмами и повреждениями средней тяжести были госпитализированы. На месте работали 49 спасателей и 12 единиц техники.

В пресс-службе предприятия агентству сообщили, что ситуация на предприятии стабильна и безопасна, угрозы для жизни пострадавших и населения нет.

Кемеровское АО "Азот" (входит в АО "СДС Азот") обеспечивает около 80% поставок аммиачной селитры сельскохозяйственным и промышленным потребителям Сибири и Дальнего Востока. Предприятие также производит аммиачную селитру промышленного назначения, которая используется горнодобывающими предприятиями.