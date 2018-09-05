Минобороны пообещало обойтись без лозунга "За веру, царя и Отечество!"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал- полковник Андрей Каратаполов заявил, что войсковые политработники не намерены в своей работе возвращаться к девизу "За веру, царя и Отечество!"

"Мы не собираемся, конечно, опять возвращаться к девизу "За веру, царя и Отчество", это пройдено, но вера в Бога и вера в свое правое дело служения родине - они где-то очень близки и необходимы", - сказал генерал журналистам.

Он подчеркнул, что идеологическая работа в войсках "будет основываться на знании истории своей родины, народа, на исторических и культурных традициях и абсолютно твердой убежденности в будущем российского народа".

Объясняя необходимость новой военно-политической системы работы с военнослужащими, Картополов подчеркнул, что оно обусловлено информационной войной против России.

По его словам, "оголтелая пропаганда, абсолютная ложь по многим позициям, неприятие и замалчивание нашей точки зрения - это все изменяет политическое сознание общества, а в современных условиях изменения политического сознания могут привести к очень серьезным последствиям".

Результаты такого воздействия можно увидеть, посмотрев на ряд соседних государств, добавил генерал-полковник.