"Роснефть" вышла из проекта "Печора СПГ" из-за бесперспективности

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Специализированная дочерняя компания "Роснефти" ООО "РН-Газ" почти полностью вышло из компании, которая планировала реализовать проект завода по сжижению природного газа в НАО - ООО "РН-Печора СПГ".

Как свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс", 31 августа доля "РН-Газ" сократилась с 50,1% до 1%. Соответственно доля сингапурской CH Gas Pte ltd выросла с 49,9% до 99%.

Представитель "Роснефти" сообщил "Интерфаксу", что "компания в настоящее время не видит перспектив развития проекта и выходит из него без каких-либо убытков и обязательств".

Проект "Печора СПГ" предусматривает добычу углеводородов на Коровинском и Кумжинском месторождениях в Ненецком автономном округе, подготовку нефти и газа, переработку газоконденсата в дизельное топливо и строительство СПГ-завода. Для увеличения ресурсной базы проекта "Роснефть" хотела купить соседние Лаявожское и Ванейвисское месторождения. Однако в ходе напряженной борьбы эти участки выиграл "Газпром" .

В рамках проводившегося feasibility study проекта рассматривался не только завод по производству СПГ (плавучий - FLNG, на гравитационном бетонном основании (GBS), наземное размещение завода), но и газохимический комплекс по производству метанола и/или карбамида.

В прошлом году "Роснефть" сообщала, что проект "Печора СПГ" интересен ряду опытных игроков рынка сжиженного природного газа, и НК работает над привлечением стратегических партнеров.