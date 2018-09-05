Натовский AWACS провел разведку у рубежей России на Балтике

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS в среду совершил многочасовой разведывательный полет вблизи Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет AWACS, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен на северо-западе Германии с бортовым номером LX-N90459 и позывным NATO06, в течение более трех часов, встав в круг, курсировал в небе над Литвой к северо-востоку от Калининградской области.

С учетом возможностей ведения радиоэлектронной разведки на глубину более 500 км территории противника натовский самолет мог "просматривать" не только всю территорию Калининградской области, но и большую часть Псковской и Ленинградской областей.

Как сообщалось, в среду стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 также совершил многочасовой полет вблизи района проведения учений кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России в Восточном Средиземноморье.

Американский самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, не менее трех часов курсировал вдоль побережья Сирии, вблизи которого закрыт морской район на время учений.

С 1 по 8 сентября впервые в современной истории России в Средиземном море проводятся межвидовые учения группировки сил ВМФ и Военно-космических сил. К учениям привлечены корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолёты Дальней авиации. Всего в манёврах принимают участие 26 боевых кораблей и судов ВМФ, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. Флагманом группировки является ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота.

В рамках учений осуществляются полёты стратегических ракетоносцев Ту-160, противолодочных самолётов Ту-142 и Ил-38, а также истребителей Су-33 и самолётов Су-30СМ Морской авиации.