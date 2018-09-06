Два Ту-160 успешно провели учения в Средиземном море

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика Ту-160 успешно выполнили задачи по плану учения группировки сил (войск) ВМФ и ВКС России в Средиземном море, сообщило в среду Минобороны РФ.

"Два стратегических бомбардировщика Ту-160, поднятые с аэродрома Энгельс, успешно выполнили задачи по плану масштабного учения группировки сил (войск) Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил России в Средиземном море", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Маршрут полета проходил над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей, информирует военное ведомство.

"Самолеты совершили 10-часовой полет над малоориентирной местностью в сложных метеоусловиях и успешно осуществили условные пуски крылатых ракет по наземным целям в заданном районе", - информирует Минобороны.

"Экипажи стратегических ракетоносцев отработали команды управления высокоточным оружием на борту самолетов, выдачу информации на командные пункты дальней авиации по маршруту полета и взаимодействие с истребителями прикрытия", - говорится в сообщении.

При этом "на отдельных маршрутах полета стратегические ракетоносцы сопровождали истребители морской авиации Су-30 и Су-33, поднятые с аэродрома Хмеймим в Сирийской Арабской Республике".

Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Межвидовое учение группировки ВМФ и ВКС России в Средиземном море проходит впервые в новейшей истории нашей страны с 1 по 8 сентября. Учебные задачи отрабатывают 26 боевых кораблей и судов Военно-Морского Флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата.