Уборщица интерната получила больше трех лет колонии за гибель пациенток при пожаре

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Поворинский райсуд Воронежской области вынес обвинительный приговор работнице психоневрологического интерната по делу о гибели трех пациенток во время пожара, сообщает следственное управление СКР по региону.

Подсудимой назначено наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Исполнение наказания отсрочено до достижения младшим ребенком осужденной 14-летнего возраста, говорится в пресс-релизе.

Суд установил, что в 2016 году женщина, работая уборщицей в Рождественском психоневрологическом интернате, решила взять к себе на проживание из этого учреждения, а также из Песковского психоневрологического интерната, трех психически больных престарелых пациенток. Осужденная рассчитывала оставлять себе их пенсии в качестве оплаты за уход.

Своих подопечных она поселила во времянке площадью около девяти квадратных метров, расположенной во дворе собственного дома. Чтобы не следить за ними, хозяйка ежедневно запирала на засов дверь в помещение.

В феврале 2018 года ночью во времянке произошел пожар. Не имея возможности выбраться из запертой времянки, в огне погибли три женщины в возрасте 80, 64 и 58 лет.

Против хозяйки было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы, повлекшем по неосторожности смерть трех человек (ч. 3 ст. 127 УК РФ). В суде женщина полностью признала свою вину.