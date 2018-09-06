Адвокат разыскиваемого совладельца удмуртской "дочки" "Газпрома" объяснил его отъезд

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор "Спецгазавтотранса" (в настоящее время - ПАО "Газпром Спецгазавтотранс" , совладелец и член совета директоров предприятия Владимир Тумаев, которого объявили в федеральный розыск из-за нарушения режима домашнего ареста, выехал на операцию по зрению в Москву, уведомив компетентные органы, сообщил его адвокат Андрей Захаров.

"В настоящее время он находится в Москве, в клинике имени Федорова. Об этом уведомлены все компетентные органы", - сказал Захаров "Интерфаксу".

Он напомнил, что у Тумаева во время нахождения под стражей серьезно испортилось зрение, после чего он был переведен под домашний арест.

"Врачи ему строго рекомендовали делать срочное оперативное вмешательство в органы зрения, для того, чтобы не ослепнуть вообще", - добавил Захаров.

Он сообщил также, что накануне Тумаеву была сделана операция в Москве. "Вчера (5 сентября - ИФ) ему сделали операцию. (. . .) В пятницу планируют его выписать, и он прибудет в город Ижевск, если не будет каких-то противопоказаний", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что правоохранители объявили Тумаева в федеральный розыск, так как он, находясь под домашним арестом, в прошедшие выходные покинул Ижевск.

Тумаев был задержан 19 февраля этого года. Он обвиняется в организации покушения на убийство кредитора своей жены Вадима Стяжкина группой лиц по предварительному сговору, совершенного по найму. Он руководил "Спецгазавтотрансом" в 1984-2009 годы, ему принадлежат 12,68% уставного капитала.