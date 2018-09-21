Следствие просит арестовать совладельца удмуртской "дочки" "Газпрома"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следствия в отношении совладельца компании "Газпром спецгазавтотранс" ("дочка" "Газпрома") Владимира Тумаева, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Тумаева меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание начнётся после доставки задержанного", - сказала она.

Тумаев был задержан накануне в Москве, где якобы проходил лечение. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство".

По данным ряда СМИ, следствие считает, что Тумаев организовал покушение на убийство ижевского предпринимателя Вадима Стяжкина.