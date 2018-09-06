Омбудсмен ЯНАО счел Сенцова "вполне здоровым" после 115 дней голодовки

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии "Белый медведь" на Ямале, после почти четырехмесячной голодовки выглядит вполне здоровым и ни на что не жалуется, сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак.

"Для человека, который находится в режиме голодовки 115 дней, выглядит вполне здоровым. Он адекватен, спокоен в общем. В добровольном порядке ему оказывается медикаментозная помощь. Когда я пришел к нему, он как раз лежал на капельнице", - сказал Сак о посещении Сенцова в колонии.

По словам омбудсмена, Сенцов сообщил, что ни в чем не нуждается, поддерживает связь с адвокатом и по телефону с родственниками.

"Я спросил про то, что к нему рвутся правозащитники, хотят его посетить различные священнослужители. Сенцов сказал, что во встречах с правозащитниками и представителями религиозных конфессий не нуждается. Дословно: "Видеть никого не хочу. Мне вполне достаточно обращения с моим адвокатом и с вами", - передал его слова Сак.

По словам обмудсмена, Сенцов заявил, что не намерен прекращать голодовку и готов идти до конца.

Встреча длилась порядка 30 минут.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

По словам адвокатов, Сенцов не намерен обращаться к президенту РФ с просьбой о помиловании.