Жюри Венецианского фестиваля выразило озабоченность судьбой Олега Сенцова

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо и члены жюри основного конкурса 75-го Венецианского кинофестиваля выразили беспокойство по поводу состояния здоровья украинского режиссера Олега Сенцова и высказались за его освобождение.

"Жюри 75-го Венецианского Кинофестиваля (...) выражает сильную озабоченность физическим состоянием Олега Сенцова, осужденного на 20 лет тюрьмы", - говорится в пресс-релизе жюри, распространенном в пятницу.

"Международное жюри 75-го Венецианского кинофестиваля присоединяется к международному обращению киноиндустрии и культурного сообщества за немедленное освобождение Олега, чтобы избежать его смерти", - говорится в сообщении.

Жюри основного конкурса возглавляет Гильермо дель Торо. В него также входят английская актриса Наоми Уоттс, австрийский актер и режиссер Кристоф Вальц, новозеландский режиссер, актер и сценарист Тайка Вайтити, итальянский режиссер и сценарист Паоло Дженовезе, польская режиссер, сценарист и продюсер Малгожата Шумовская и другие.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ. Прошение о помиловании Сенцова, направленное его матерью, не было принято к рассмотрению, так как по российским законам этот документ должен направить сам осужденный.

75-й Венецианский кинофестиваль продлится до 8 сентября.