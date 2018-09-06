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Forbes составил список самых богатых семей России

На первом месте оказались Гуцериевы, которые опередили в рейтинге Ротенбергов

Forbes составил список самых богатых семей России
Предприниматель Михаил Гуцериев
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российское издание журнала Forbes представило рейтинг богатейших семей страны.

На первое место Forbes поставил семью Гуцериевых, оценив их общее состояние в $5,97 млрд: основной владелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев ($4,5 млрд), совладелец "Сафмара" Саит-Салам Гуцериев ($760 млн), гендиректор "Фортинвеста" Саид Гуцериев ($660 млн), гендиректор "М.Видео", племянник Михаила Гуцериева Билан Ужахов ($45 млн).

На второй строчке семья Ротенбергов с общим состоянием в $4,85 млрд: гендиректор клуба "Явара-Нева" Аркадий Ротенберг ($2,5 млрд), член совета директоров СМП банка Борис Ротенберг $1,2 млрд, председатель совета директоров "ЭнВиПи Инжиниринг" Игорь Ротенберг ($800 млн), дочь Аркадия Ротенберга Лилия ($300 млн).

На третьем месте с состоянием в $3,14 млрд семья Гапонцевых: гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев ($2,9 млрд) и его сын, частный инвестор Денис Гапонцев ($240 млн).

Следом идут семья Шаймиевых ($4,28 млрд) во главе с сыном экс-президента Татарастана, гендирекором "Татавтодор" Айратом Шаймиевым.

На пятом месте семья члена правления Kafijat Kft Мекдета Рахимкулова, общее состояние — $1,7 млрд. На шестом - представляющие группу РЕСО братья Сергей и Николай Саркисовы ($1,5 млрд)

Седьмое место - у семьи совладельца банка "Россия" Николая Шамалова ($1,47 млрд), восьмое - у клана Бажаевых во главе с президентом "Группы Альянс" Мусой Бажаевым ($1,41 млрд),

На девятом Зиявудин Магомедов и его брат Магомед (группа "Сумма" и "Кардо Альянс" соответственно), которые являются фигурантами уголовного расследования. Их общее состояние Forbes оценил в $1,4 млрд.

Замыкает десятку семья Зубицких - наследники покойного основателя "Группы Кокс" Бориса Зубицкого (общее состояние $1,4 млрд).

Как составляли список

Forbes отмечает, что приводимая журналом оценка состояния семьи — это стоимость принадлежащих ей активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др.

В список включены только те семьи России, которые заработали основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащими.

В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,05 млрд.

Авторы материала Forbes подчеркивают, что приведенные данные - это экспертная и журналистская оценка,информация не является официальной.

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Теги: Forbes, Михаил Гуцериев
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