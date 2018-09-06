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Сотрудники Академии ВМФ РФ арестованы по подозрению в хищении 5,7 млн рублей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель начальника Военно-морского политехнического института (ВМПИ) и профессор кафедры ВМПИ Военно-морской академии имени Кузнецова арестованы в Петербурге по подозрению в хищении около 5,7 млн рублей при выполнении работ по созданию образца оборудования для подводных лодок.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг, 224-й гарнизонный военный суд поместил под арест капитана первого ранга, замначальника ВМПИ Валерия Перцева и профессора кафедры боевого применения средств наблюдения Николая Попова.

Они подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах. Подозреваемые возражали против избрания меры, просили домашний арест.

"Из материалов, представленных в обоснование ходатайства, следует, что 30 мая 2017 года между Минобороны РФ и АО "Морские неакустические комплексы и системы" заключен госконтракт на выполнение опытно-конструкторской работы "Создание опытного образца бортового комплекса управления скрытностью подводных лодок по физическим полям". Соисполнителями работ по госконтракту являлись ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" и ЗАО "НПФ "Аргос", ЗАО "СПИИРАН - научно-техническое Бюро Высоких Технологий", АО "Морэлектрорадиокомплект"и ЗАО "Научно-производственное предприятие "Система", с которыми заключены договоры соисполнительства для выполнения отдельных видов работ в рамках опытно-конструкторской работы "Странник"", - говорится в сообщении пресс-службы.

С 30 мая по сентябрь 2017 года Перцев и Попов осуществляли военно-научное сопровождение опытно-конструкторской работы и входили в состав комиссии по приемке результатов работы по первому этапу госконтракта.

Как считает следствие, совместно с неустановленными соучастниками они формально трудоустроили в компании-подрядчики родственников сотрудников ВМПИ с целью впоследствии получить и присвоить зарплаты нанятых сотрудников. Работы были фактически выполнены сотрудниками и военнослужащими института, а позже АО "Морские неакустические комплексы и системы" их приняло, так как не имело для этого препятствий.

Перцев и Попов, как считает следствие, при этом похитили около 5,7 млн рублей.

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Теги: ВМФ РФ, Петербург
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