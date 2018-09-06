"Единая Россия" предложила отдавать конфискованные у коррупционеров деньги в Пенсионный фонд

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" внесла в Госдуму РФ законопроект, в соответствии с которым изъятые у коррупционеров деньги будут поступать в Пенсионный фонд России, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, говоря о внесении первого пакета поправок к законопроекту об изменении пенсионной системы.

"У бюджета Пенсионного фонда появится новый источник дохода - это средства, полученные от конфискации средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности. Эту инициативу партия внесла сегодня в Государственную думу", - сказал Турчак журналистам в четверг.

По его словам, за последние шесть лет объем таких поступлений в федеральный бюджет составил более 1,2 млрд рублей.

Досрочная пенсия и диспансеризация

"Сегодня в Госдуму внесен первый пакет поправок "Единой России" к пенсионному законопроекту. Его авторами стали 31 депутат Госдумы и член Совета Федерации", - отметил он.

"В сегодняшнем первом пакете мы вносим следующие поправки: досрочное установление страховой пенсии (за два года до достижения пенсионного возраста) гражданам с большим трудовым стажем - 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Напомню, это на три года меньше, чем предлагалось изначально", - сказал он.

Кроме того "единороссы" предлагают сохранить срок назначения накопительной пенсии (как и сегодня с 60 и 55 лет) тем гражданам, которые участвовали в ее формировании, добавил секретарь Генсовета партии.

Также, по его словам, предлагается закрепить в законе проведение ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста с предоставлением им двух оплачиваемых рабочих дней на эти цели. "Напомню, действующая норма предусматривает периодичность раз в три года", - сказал Тручак.

Также поправки "единороссов", по его словам, предлагают сохранить действующие условия выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера.

Депутатам дадут отказаться от привилегии

Кроме того, "Единая Россия" внесла на рассмотрение ГД предложение о возможности депутатов Госдумы и сенаторов добровольно отказаться от повышенной пенсии. Турчак отметил, что это предложение находится среди поправок, которые "единороссы" внесли в Госдуму к законопроекту об изменении пенсионной системы.

"Решение о добровольном отказе от ежемесячной доплаты к страховой пенсии каждый должен принять для себя сам, это личный выбор и личная ответственность депутата и сенатора, его отношение к своим избирателям. В законопроекте мы предоставляем депутатам и сенаторам такое право, при этом такой добровольный отказ становится по закону безотзывным", - сказал Турчак.