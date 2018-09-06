Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что пенсионный возраст повышают ради пенсионеров и увеличения их пенсий.

"Сегодня нужно думать о пожилых и пенсионерах. Вот кто уже не может работать, те должны получать более высокую пенсию. Без повышения пенсионного возраста этого не произойдет. Все эти меры по повышению пенсионного возраста ради пенсионеров, ради старшего поколения", - сказал Кудрин журналистам на Московском финансовом форуме.

Так он ответил на вопрос, что бы он как один из идеологов пенсионной реформы сказал людям, которые крайне негативно относятся к повышению пенсионного возраста.

По словам Кудрина, противники реформы не задумываются об этом, или "не получили достаточно информации".

"Эта структурная мера для определенных возрастов, конечно, болезненна. Но для большинства получающих пенсии она связана с повышением пенсии", - заявил он.

Ранее Кудрин неоднократно высказывался о необходимости и неизбежности повышения пенсионного возраста в России.

Внесенный правительством законопроект о пенсионный реформе был принят Госдумой в первом чтении. 29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором предложил смягчить предложенный правительством проект.

6 сентября "Единая Россия" внесла в Госдуму РФ первый пакет поправок к пенсионной реформе.