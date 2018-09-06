Кудрин объяснил повышение пенсионного возраста заботой о пенсионерах

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что пенсионный возраст повышают ради пенсионеров и увеличения их пенсий.

"Сегодня нужно думать о пожилых и пенсионерах. Вот кто уже не может работать, те должны получать более высокую пенсию. Без повышения пенсионного возраста этого не произойдет. Все эти меры по повышению пенсионного возраста ради пенсионеров, ради старшего поколения", - сказал Кудрин журналистам на Московском финансовом форуме в четверг.

Так он ответил на вопрос, что бы он как один из идеологов пенсионной реформы сказал людям, которые крайне негативно относятся к повышению пенсионного возраста.

По словам Кудрина, противники реформы не задумываются об этом, или "не получили достаточно информации".

"Эта структурная мера для определенных возрастов, конечно, болезненна. Но для большинства получающих пенсии она связана с повышением пенсии", - заявил он.

Ранее Кудрин неоднократно высказывался о необходимости и неизбежности повышения пенсионного возраста в России.

6 сентября "Единая Россия" внесла в Государственную Думу первый пакет поправок к законопроекту об изменении пенсионной системы.

"В сегодняшнем первом пакете мы вносим следующие поправки: Досрочное установление страховой пенсии (за 2 года до достижения пенсионного возраста) гражданам с большим трудовым стажем - 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Напомню, это на три года меньше, чем предлагалось изначально", - сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Кроме того "единороссы" предлагают сохранить срок назначения накопительной пенсии (как и сегодня с 60 и 55 лет) тем гражданам, которые участвовали в ее формировании,. Также предлагается закрепить в законе проведение ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста и предоставлением им двух оплаченных рабочих дней на эти цели.

Поправки "единороссов" предлагают сохранить действующие условия выхода на пенсию коренных и малочисленных народов Севера.