Против первого вернувшегося бизнесмена из "лондонского списка" возобновили дело

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Прокурор в Ростове-на-Дону возобновил расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Андрея Каковкина, который стал первым бизнесменом из "лондонского списка" вернувшимся в Россию, сообщил журналистам во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

"К сожалению, по Каковкину сейчас другая ситуация, прокурор вдруг отменил решение о прекращении уголовного дела и у нас снова борьба начинается", - сказал Титов.

Он отметил, что написал письмо заместителю генпрокурора РФ Андрею Кикотю, чтобы разобраться в ситуации, когда один прокурор остановил дело, а другой возобновил.

Также он сообщил, что в настоящее время есть возможность возвращения пяти бизнесменов из "лондонского списка" в Россию, которые были исключены из международного розыска.

"Мы пока придерживаем этих бизнесменов, потому что они по-прежнему находятся в федеральном розыске и при пересечении границы будут задержаны и принудительно доставлены к следователю", - сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен отметил, что сейчас они обратились в прокуратуру и МВД с просьбой обеспечить бизнесменам нормальный проезд к следователю, который сможет изменить им меру пресечения. В ближайшие дни это может быть сделано.

В начале февраля Титов заявил, что передал президенту России список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от российского правосудия за рубежом. По его словам, "история у всех этих бывших бизнесменов примерно одна и та же: они успели уехать из страны до момента заключения их в СИЗО".