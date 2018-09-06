Генпрокуратура заявила о законности возобновления дела против вернувшегося в РФ бизнесмена

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Возобновление прокуратурой уголовного дела в отношении бизнесмена из так называемого "лондонского списка Титова" продиктовано необходимостью соблюдения законности. Об этом заявил в четверг "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Что касается дела предпринимателя из Ростова-на-Дону Андрея Каковкина, то решение об отмене прекращения уголовного дела было принято на законных основаниях - для устранения процессуальных нарушений",- сказал Куренной.

Он отметил при этом, что в дальнейшем расследование дела будет оставаться на контроле прокуратуры.

"Прокуратура действует строго в соответствии с тем, что мы заявляли ранее. Все вернувшиеся в Россию бизнесмены из так называемого "лондонского списка" находятся на свободе. Вместе с тем, по возбужденным в отношении них уголовным делам продолжаются необходимые действия", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее прокурор в Ростове-на-Дону возобновил расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Каковкина, который стал первым бизнесменом из "лондонского списка", вернувшимся в Россию, сообщил журналистам во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

"К сожалению, по Каковкину сейчас другая ситуация, прокурор вдруг отменил решение о прекращении уголовного дела, и у нас снова борьба начинается", - сказал Титов.

Он отметил, что написал письмо заместителю генпрокурора РФ Андрею Кикотю, чтобы разобраться в ситуации, когда один прокурор остановил дело, а другой возобновил.

В начале февраля Титов заявил, что передал президенту России список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от российского правосудия за рубежом. По его словам, "история у всех этих бывших бизнесменов примерно одна и та же: они успели уехать из страны до момента заключения их в СИЗО".

Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию, стал ростовский бизнесмен Каковкин. При въезде бизнесмена арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов его отпустили домой под обязательство о явке.

Между тем ранее Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что не все российские предприниматели из так называемого "лондонского списка" бизнес-омбудсмена Бориса Титова, находящиеся за рубежом в розыске, могут попасть под изменение меры пресечения для их возвращения на Родину.

"Бесспорно, не все из этого списка могут попасть под так называемую амнистию - для изменения меры пресечения", - сказал Чайка 29 августа, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Мы внимательно и скрупулезно изучаем их материалы. Если есть хоть какая-то минимальная возможность снять напряжение, чтобы человек вернулся на родину, если он добровольно раскаивается, то идем ему навстречу", - добавил генпрокурор.