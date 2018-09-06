В России

В WWF посоветовали готовиться к катаклизмам в России из-за потепления климата

В России потепление происходит быстрее, чем в среднем на Земле, и на ближайшие 30-40 лет сценарий предопределен

В WWF посоветовали готовиться к катаклизмам в России из-за потепления климата
Фото: ТАСС, Владимир Саяпин

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с изменением климата в России с годами будет ухудшаться, остановить потепление в ближайшие 30-40 лет не удастся, считает руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин.

"Ситуация с потеплением будет ухудшаться однозначно, но не по самому худшему сценарию - с увеличением температуры на пять градусов и сильнейшими выбросами парникового газа, но и не по лучшему. Есть ближайший период, это 30-40 лет, который уже предопределен - что бы мы не делали с парниковыми выбросами, изменить потепление уже никаким образом будет нельзя, поскольку климатическая система глобальная и главное звено - это океан, который очень инерционен", - сказал Кокорин "Интерфаксу".

Ранее Минприроды России опубликовало госдоклад "Об охране окружающей среды в 2017 году". В нем сообщается, что в России потепление происходит быстрее, чем в среднем на Земле - среднегодовые температуры за период с 1976 по 2017 год выросли в России на 0,45°C за десять лет, а в мире лишь на 0,18°C. Минприроды отмечает, что изменение климата в России может привести к росту природных катаклизмов - смерчей, наводнений, селевых потоков, дефициту осадков и увеличению пожаров, а также к ускоренному старению зданий, автодорог и деформации железнодорожных путей.

Кокорин в свою очередь отмечает, что дальнейшие изменения климата, которые произойдут в России уже к концу XXI века, будут напрямую зависеть от мировой экономики и ее положительных изменений.

"Дальнейшее снижение выбросов парникового газа - это путь к тому, чтобы ситуация стабилизировалась на каком-то вполне удобном уровне", - подчеркнул эколог.

По его словам, в докладе Минприроды с точки зрения климатологии написано всё верно, "но это не какая-то вселенская катастрофа, это всё вещи решаемые, но требующие работы".

"Что касается потепления, изменения числа опасных метеорологических явлений, то, что ожидается больше засушливости и уменьшение количества осадков, увеличение волн жары, всё это абсолютно корректно", - сказал Кокорин.

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Теги: WWF, Россия

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