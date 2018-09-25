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Мхи восточной Антарктиды высохли из-за изменения климата

Ученые нашли первые свидетельства того, что изменение климата в восточной Антарктиде влияет на наземные экосистемы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Австралийские ученые нашли первые свидетельства того, что изменение климата в восточной Антарктиде влияет на наземные экосистемы: более холодная, ветреная и сухая погода негативно влияет на мхи и меняет их видовой состав. Об этом сообщает N+1 со ссылкой журнал Nature Climate Change.

Западная Антарктида и Антарктический полуостров относятся к тем местам на Земле, где температура растет быстрее средних темпов. Однако в восточной Антарктиде потепления не наблюдается. Более того, климат там становится холоднее, ветренее и суше. Тем не менее, ученые также связывают эти процессы с глобальным изменением климата, вызванным деятельностью человека, и с разрушением озонового слоя (над Антарктикой ежегодно возникает сезонная озоновая дыра, которая в последние годы становится меньше благодаря усилиям по борьбе с озоноразрушающими соединениями).

Группа Шэрон Робинсон из австралийского университета Уоллонгонга 13 лет наблюдала за мхами, растущими рядом с национальной полярной станцией Кейси на островах Уиндмилл в восточной Антарктиде. Эти мхи считаются крупнейшей растительной экосистемой региона и получили название "Дэйнтри Антарктики" по аналогии с тропическим лесом Дэйнтри в Австралии.

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Ученые ожидали, что любые изменения состояния мхов будут постепенными. "Мы были сильно удивлены, когда увидели, как быстро меняется экосистема. После пилотного исследования в 2000 году мы начали постоянный мониторинг три года спустя. Когда мы вернулись туда в 2008 году, все эти заросли мха из зеленых стали красными, что указывает на сильное негативное влияние. Изменение было очень резким", — сказала Робинсон, которую цитирует пресс-служба университета.

Причиной этому ученые считают уменьшение количества осадков. Если в 2000 году преобладающим видом мха был Schistidium antarctici, который может долгое время переносить погружение в воду (летом заросли у станции Кейси часто затоплены), то к 2013 году там появились два новых вида, Ceratodon purpureus и Bryum pseudotriquetrum, предпочитающие сухие условия и менее устойчивые к затоплению.

Кроме того, по стеблям мхов, многие из которых растут по несколько столетий, можно, как по годичным кольцам деревьев, определить, в каком климате они росли. Определив возраст мхов с помощью радиоуглеродной датировки, ученые выяснили, что сейчас погодные условия для них существенно более сухие, чем в 1960-е годы. Наконец, о более сухом климате свидетельствуют данные многолетних погодных наблюдений, которые в Антарктике ведет австралийское метеорологическое бюро. Ученые также отмечают, что из-за озоновой дыры полярное струйное течение сдвинулось к югу и усилилось, что и защищает восточную Антарктиду от потепления.

По мнению авторов, их исследование показывает, что на Земле не осталось мест, где нельзя было бы наблюдать последствий изменения климата. "Мы считаем Антарктику нетронутой дикой природой, но изменение климата и истощение озонового слоя имеют огромное влияние на нее. То, что мы делаем в остальной части планеты, влияет на растения и животных в Антарктиде", - сказала Робинсон.

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Теги: N+1, Антарктида

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