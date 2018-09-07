В Абакане появились электробусы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Гибрид автобуса и троллейбуса появился на дорогах Абакана в Республике Хакасия, чтобы справляться с нарастающим пассажиропотоком, сообщает в пятницу пресс-центр правительства региона.

"Запуск в столице Хакасии электробусов - совместный проект руководства города и республики. На первоначальном этапе закуплено 5 электробусов. Общая стоимость - около 58 млн рублей. Троллейбус красивый, удобный и главное комфортный. Здесь созданы условия для пассажиров в инвалидных колясках, можно подзарядить телефон, планируется точка Wi-Fi. В перспективе необходимо рассмотреть покупку еще 20 таких электробусов", - цитирует пресс-центр слова главы региона Виктора Зимина.

Отмечается, что электробус - это троллейбус с удлиненным автономным ходом, который обеспечивает пробег не менее 20 км. В салоне троллейбуса предусмотрено место для размещения инвалидной коляски. Транспорт укомплектован автоматической системой навигации, онлайн режимом для автоматического сбора информации.

"То, что в Абакане необходимо запустить такие гибриды - троллейбусы-автобусы - очевидно. У нас появляются новые автомагистрали, строятся новые жилые спальные районы, увеличивается пассажиропоток. А строить новые троллейбусные сети, подстанции - это накладно. Мы ждали, когда в нашей стране начнут производить вот такие гибриды", - цитирует пресс-центр слова главы города Николая Булакина.