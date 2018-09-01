В Москве в субботу запустят первый маршрут электробуса

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Первый регулярный маршрут пассажирского электробуса будет запущен в Москве в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"Первый электробусный маршрут пройдет по пути следования нынешнего троллейбуса №73 "6-й мкр. Бибирева - ВДНХ (южн.)". В первый месяц работы электробуса проезд будет бесплатным", - сказал собеседник агентства.

До конца года электробусы планируется запустить еще на пяти маршрутах: по пути автобуса №Т25 "Проспект Буденного - метро "Лубянка" - Политехнический музей"; троллейбуса №83 "Уссурийская улица - метро "Преображенская Площадь""; троллейбуса №42 "Рижский вокзал - метро "Петровский парк""; троллейбуса №76 "Холмогорская улица - метро "ВДНХ"" и троллейбуса №36 "Бескудниковский переулок - 1-я Останкинская улица".

В настоящее время в Москве четверть всех регулярных перевозок наземным общественным транспортом приходится на электрический транспорт. С целью улучшения экологической ситуации в городе в ближайшие годы предполагается постепенно заменять троллейбусы и автобусы парка ГУП "Мосгортранс" на современные электробусы.

Правительство Москвы провело два аукциона на поставку 200 автобусов на электрической тяге и зарядных станций к ним. Победителями торгов стали КамАЗ и ГАЗ, каждый которых выпустит для "Мосгортранса" по 100 современных электробусов, а также обеспечит установку 62 ультрабыстрых зарядок.

До конца года будет разыгран еще один лот на поставку 100 электробусов. В 2019-2020 годах планируется покупать ежегодно по 300 машин, а с 2021 года город будет приобретать только электробусы вместо дизельных автобусов.