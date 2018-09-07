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Туриста оштрафовали за запуск дрона над Саяно-Шушенской ГЭС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Турист из Красноярска привлечен к административной ответственности и оштрафован на 2 тыс. рублей за запуск квадрокоптера в закрытой для полетов зоне над Саяно-Шушенской ГЭС, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Установлено, что 11 июля текущего года собственник беспилотного летательного аппарата (квадрокоптера) запустил его на смотровой площадке мемориала "Покорителям Енисея" в районе Саяно-Шушенской ГЭС им П.С.Непорожнего в рабочем поселке Черемушки (Республики Хакасия).

"Незаконные действия гражданина по запуску квадрокоптера пресечены службой безопасности ГЭС. Согласно требованиям законодательства полеты в радиусе 8 км от ГЭС до высоты 2 000 м запрещены круглосуточно", - говорится в сообщении.

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Теги: Саяно-Шушенская ГЭС

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