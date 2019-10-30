Жителя Петербурга оштрафовали за полет на вертолете над плотиной СШГЭС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Красноярский отдел Ространснадзора оштрафовал на 2000 рублей жителя Петербурга за незаконный полет на вертолете над плотиной Саяно-Шушенской гидроэлектростанции в Хакасии. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Нарушение было совершено 13 июля. Мужчина выполнял частный полет на Robinson R-44, отклонился от согласованного маршрута и пролетел над плотиной. Полеты над СШГЭС запрещены приказом Минтранса о запретных зонах. Авиатора привлекли к ответственности по ч.1 ст.11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства).

Год назад туриста из Красноярска оштрафовали за запуск квадрокоптера над СШГЭС. Штраф также составил 2000 рублей.