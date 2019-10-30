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Жителя Петербурга оштрафовали за полет на вертолете над плотиной СШГЭС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Красноярский отдел Ространснадзора оштрафовал на 2000 рублей жителя Петербурга за незаконный полет на вертолете над плотиной Саяно-Шушенской гидроэлектростанции в Хакасии. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Нарушение было совершено 13 июля. Мужчина выполнял частный полет на Robinson R-44, отклонился от согласованного маршрута и пролетел над плотиной. Полеты над СШГЭС запрещены приказом Минтранса о запретных зонах. Авиатора привлекли к ответственности по ч.1 ст.11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства).

Год назад туриста из Красноярска оштрафовали за запуск квадрокоптера над СШГЭС. Штраф также составил 2000 рублей.

СШГЭС Красноярский край Хакасия Минтранс Западно-Сибирская транспортная прокуратура Robinson

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