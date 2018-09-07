ВС РФ уточнит позицию по делам об экстремизме в соцсетях

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд готовит поправки в свое постановление о судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности в социальных сетях, пишет газета "Ведомости".

Об этом изданию рассказали несколько участников предварительного обсуждения проекта и пресс-секретарь Верховного суда Павел Одинцов, подтвердивший, что заседание пленума по вопросу пройдет в сентябре.

Поправки включат две основные новеллы, сообщил "Ведомостям" источник, знакомый с содержанием проекта. Одна из них устанавливает, что сами по себе публикация или репост материала, даже экстремистского содержания, не может свидетельствовать о злом умысле автора, его наличие должно подтверждаться совокупностью других доказательств. Кроме того, при принятии судебного решения должны учитываться контекст публикации, наличие и суть комментариев, содержание всего аккаунта, а также количество просмотров материала, размере и характеристике пользовательской аудитории.

Мнения экспертов, опрошенных "Ведомостями", разошлись. Директор центра "Сова", член СПЧ Александр Верховский назвал поправки "вполне разумными", но требующими доработки. В частности, по его мнению, должен быть проработан инструментарий, при помощи которого в суде можно будет оценивать размер аудитории.

Профессор МГУ Леонид Головко, в свою очередь, выразил мнение, что невозможно скорректировать правоприменительную практику нормативными методами, и эффект был бы лучше, если бы Верховный суд отменил несколько громких решений по делам о лайках и репостах. Руководитель Международной "Агоры" Павел Чиков в беседе с "Известиями" назвал попытку Верховного суда уточнить позицию "очень слабой" и напомнил, что постановления пленума Верховного суда по экстремистским делам от 2011 и 2016 годов не привели ни к каким изменениям.

В 2018 году уголовные дела об оскорблении чувств верующих и о распространении в интернете экстремистских высказываний - так называемые "дела о лайках и репостах" - стали чаще попадать в поле зрения общественности.

Как сообщалось, что в конце июня в Госдуму был внесен законопроект об исключении из Уголовного кодекса ответственности за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство.

В настоящее время в Уголовном кодексе предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, рациональности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием СМИ либо интернета.