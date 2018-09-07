Экс-глава "Роскосмоса" назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом назначил Игоря Комарова полномочным представителем главы государства в Приволжском федеральном округе, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

С января 2015 года по май 2018 года Комаров занимал пост генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Его сменил бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Ранее в июле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Комарова заместителем министра науки и высшего образования.

Пост полпреда президента в ПФО занимал Михаил Бабич, который в августе был назначен послом России в Белоруссии.