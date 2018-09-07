Что произошло за день: пятница, 7 сентября

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Генпрокуратура ДНР объявила нелегитимным назначение Дмитрия Трапезникова на должность врио главы республики и назвала единственным легитимным органов власти Народный совет. Позднее парламент назначил исполняющим обязанности главы ДНР Дениса Пушилина до проведения выборов, намеченных на 11 ноября. Как стало известно, министр доходов и сборовАлександр Тимофеев, получивший ранение во время убийства Александра Захарченко, покинул Донецк.

- Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада). РПЦ назвала этот шаг грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата и обещала дать ответ.

- В Тегеране проходит саммит РФ-Иран-Турция по Сирии. Стороны выступили против попыток подрыва суверенитета Сирии и создания "новых реалий" под предлогом борьбы с терроризмом. Реджеп Тайип Эрдоган считает, что нельзя оставлять Идлиб Башару Асаду, и настаивает на включении в проект заявления слова "перемирие", Владимир Путин объяснил, что в тексте максимально реалистичные формулировки.

- CNN выяснил, что Россия за последнюю неделю два раза связывалась с американской стороной, чтобы предупредить об ударах российских и сирийских сил в том районе, где имелись "десятки" военных из США.

- Правительство РФ предложило с 2019 года ограничить численность иностранных работников, занятых в сфере строительства, до 80% от общего числа рабочих на предприятии. Но не в Москве, Хабаровском крае и Амурской области.

- Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) оставил в силе отстранение СБР из-за допингового скандала и избрал президентом организации шведа Олле Далина. - Российский биатлонист Антон Шипули заявил, что не хочет участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

- Бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров назначен полномочным представителем главы государства в Приволжском федеральном округе.

- Борис Джонсон и его жена Марина Уилер объявили о разводе, британские таблоиды пишут, что экс-министр был уличен в супружеских изменах.