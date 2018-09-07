В Пскове завели дело на распространителей листовок с призывами портить бюллетени

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Пскове возбуждено уголовное дело по факту распространения листовок с призывом портить бюллетени, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что 5 сентября 2018 года в подъезде одного из многоквартирных домов Пскова обнаружены агитационные материалы - листовки в количестве 7 тыс. экземпляров с признаками нарушений законодательства о выборах при их изготовлении и призывом приводить в негодность избирательные бюллетени на выборах губернатора Псковской области путем проставления в них значков напротив всех кандидатов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что материалы имели исходные данные заказчика: "Псковское региональное отделение Российской объединённой демократической партии "Яблоко", кандидаты от которой на выборах губернатора Псковской области не участвуют.

Уголовное дело возбуждено по статье "Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав".

"Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль, обеспечивается неукоснительное соблюдение прав участников уголовного судопроизводства", - отмечают в ведомстве.

Ранее председатель псковского регионального отделения партии "Яблоко", депутат областного собрания Лев Шлосберг направил заявление главе СК РФ Александру Бастрыкину по факту воспрепятствования прохождению муниципального фильтра кандидатами от партии на выборах губернатора региона.