Матвиенко выступила за сохранение муниципального фильтра на выборах

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что не стоит отказываться от муниципального фильтра на выборах, но следует внимательно изучить практику его применения.

"За прошедшее шесть лет мы могли убедиться, что этот инструмент работает, дает ощутимые результаты. Те угрозы, от которых фильтр нас защищает, являются сейчас менее масштабными и острыми. Но полностью они не исчезли. И потому от фильтра отказываться не следует. Если мы хотим, чтобы в избирательной борьбе не участвовали непонятные люди, партии, общественные организации, то фильтр необходим", - заявила Матвиенко в интервью "Российской газете", опубликованном в пятницу.

Вместе с тем, по словам спикера Совета Федерации, она не считает, что в этой части избирательного законодательства вообще ничего не надо менять.

"У нас немалый опыт применения процедуры муниципального фильтра. Его следует внимательно изучить. Это касается и предложений о возможном переносе Единого дня голосования. Может быть, уже в ходе нынешней осенней сессии - после окончательного подведения итогов выборов - имеет смысл провести парламентские слушания на данную тему", - сказала Матвиенко.