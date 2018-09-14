Главные новости
В миреВ Госдепе США заявили о подготовке "жесткого" пакета санкций против РФВ РоссииВ Госдуме собрались упразднить возглавляемую Поклонской комиссию В РоссииБоширов и Петров рассказали RT о целях поездки в Солсбери
В России

Матвиенко выступила за сохранение муниципального фильтра на выборах

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что не стоит отказываться от муниципального фильтра на выборах, но следует внимательно изучить практику его применения.

"За прошедшее шесть лет мы могли убедиться, что этот инструмент работает, дает ощутимые результаты. Те угрозы, от которых фильтр нас защищает, являются сейчас менее масштабными и острыми. Но полностью они не исчезли. И потому от фильтра отказываться не следует. Если мы хотим, чтобы в избирательной борьбе не участвовали непонятные люди, партии, общественные организации, то фильтр необходим", - заявила Матвиенко в интервью "Российской газете", опубликованном в пятницу.

Вместе с тем, по словам спикера Совета Федерации, она не считает, что в этой части избирательного законодательства вообще ничего не надо менять.

"У нас немалый опыт применения процедуры муниципального фильтра. Его следует внимательно изучить. Это касается и предложений о возможном переносе Единого дня голосования. Может быть, уже в ходе нынешней осенней сессии - после окончательного подведения итогов выборов - имеет смысл провести парламентские слушания на данную тему", - сказала Матвиенко.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Валентина Матвиенко, выборы

Новости по теме

В России
МИД РФ ответил на обвинения Франции в опасном поведении России в космосеМИД РФ ответил на обвинения Франции в опасном поведении России в космосе
Минобороны Франции было встревожено инцидентом 2017 года, когда российский телекоммуникационный спутник опасно сблизился с французскимПодробнее
 Новосибирские физики изготовили уникальное устройство для нагрева плазмыНовосибирские физики изготовили уникальное устройство для нагрева плазмы
Заказ поступил от американского производителя термоядерных реакторовПодробнее
 В Госдуме собрались упразднить возглавляемую Поклонской комиссию по доходам депутатовВ Госдуме собрались упразднить возглавляемую Поклонской комиссию по доходам депутатов
Ранее во фракции "Единой России" обещали сделать оргвыводы из-за того, что экс-прокурор Крыма проголосовала против закона о пенсионной реформеПодробнее
 В ЦИК РФ назвали Google дружественной компанией и заявили об отсутствии претензийВ ЦИК РФ назвали Google дружественной компанией и заявили об отсутствии претензий
Ранее комиссия обратилась к Google с предупреждением о незаконности агитации НавальногоПодробнее
Боширов и Петров рассказали RT о целях поездки в СолсбериБоширов и Петров рассказали RT о целях поездки в Солсбери
Фигуранты "дела Скрипалей" утверждают, что посетили город в качестве туристов по совету друзей, и женских духов с собой не возилиПодробнее
 Госдума приняла законопроект об ответственности за увольнение перед пенсией в I чтенииГосдума приняла законопроект об ответственности за увольнение перед пенсией в I чтении
Документ предусматривает наказание в виде штрафа или обязательных работПодробнее
 Главный редактор RT анонсировала интервью с Петровым и БошировымГлавный редактор RT анонсировала интервью с Петровым и Бошировым
По словам Симоньян, фигуранты "дела Скрипалей" сами связались с ней и попросили о встречеПодробнее
 В РПЦ сравнили текущую ситуацию с расколом, разделившим православие и католицизмВ РПЦ сравнили текущую ситуацию с расколом, разделившим православие и католицизм
Московский патриархат призвал верующих Украины сплотиться вокруг митрополита Киевского Онуфрия на фоне вторжения Константинополя на его каноническую территориюПодробнее
 Путин поблагодарил участников маневров "Восток-2018"Путин поблагодарил участников маневров "Восток-2018"
Президент заявил, что Россия - миролюбивое государство, у которого нет и не может быть агрессивных плановПодробнее
 Участник Pussy Riot Петр Верзилов попал в реанимациюУчастник Pussy Riot Петр Верзилов попал в реанимацию
Симптомы, предположительно, указывают на сильное отравление неизвестным веществомПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 сентября6 фото
13 сентября
Фотохроника 13 сентября
Учения "Восток-2018"10 фото
13 сентября
Учения "Восток-2018"
Презентация новинок Apple8 фото
13 сентября
Презентация новинок Apple
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Госдепе США заявили о подготовке "жесткого" пакета санкций против РФВ РоссииВ Госдуме собрались упразднить возглавляемую Поклонской комиссию В РоссииБоширов и Петров рассказали RT о целях поездки в СолсбериВ миреСуд ЕС отклонил иски компаний РФ о необоснованности санкцийЭкономикаАпелляционный суд в Швеции отменил приостановку решения арбитража по делу "Газпрома"СпортВ Испании закрыли антидопинговое расследование против Дениса Черышева

Два рыбака пропали у берегов Камчатки

Матвиенко выступила за сохранение муниципального фильтра на выборах

Делегация КНДР примет участие во II Евразийском женском форуме

РФ не планирует прокладывать транскаспийские трубопроводы

Дагестанские силовики уничтожили боевика

Суд в Андорре выдвинул обвинения 28 чиновникам в отмывании денег

Самолеты ВВС США провели разведку у западных и южных рубежей России

В ОНК рассказали о конфликте осужденной модели Майер с сокамерницей

Глава Пуэрто-Рико раскритиковал слова Трампа о числе жертв прошлогодних ураганов

Цукерберг счел Facebook более подготовленным к борьбе с вмешательством в выборы

Поклонская обещала отследить судьбу собранных материалов после реорганизации комиссии Думы

Английский суд отменил приказ об аресте активов "Газпрома" в Англии и Уэльсе

Арест активов в британской юрисдикции наиболее чувствителен для "Газпрома" Подробнее

Кличко заявил, что не будет участвовать в украинской президентской гонке-2019

Священный Синод РПЦ проведет в пятницу внеочередное заседание

Против ивановца, не сообщившего о пособничестве приятеля террористам, завели дело

Медики не нашли подозрительных веществ в крови Петра Верзилова

Медики не нашли подозрительных веществ в крови Петра ВерзиловаПо информации источника, участник Pussy Riot переведен в НИИ им. Склифосовского в предынсультном состоянии Подробнее

Что произошло за день: четверг, 13 сентября

Интервью Петрова и Боширова, дело о самообороне против налетчиков в Татарстане и упразднение комитета, который возглавляет Поклонская Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');