Доковый ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" начнется на следующей неделе

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Ремонт и модернизация тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" идут по плану, по некоторым системам - с опережением графиков, сообщил в субботу информированный источник "Интерфакса".

"Операция по заводу авианосца в док запланирована на следующую неделю", - сказал собеседник агентства.

Он не стал уточнять сроки докования, отметив при этом, что "некоторые работы по ремонту отдельных систем авианосца идут с опережением графиков".

Как сообщал в конце апреля текущего года "Интерфакс", контракт на ремонт и модернизацию "Адмирала Кузнецова" подписан, дочернее общество Объединенной судостроительной корпорации АО "Центр судоремонта "Звездочка" приступило к его выполнению.

По словам замглавкома ВМФ России вице-адмирала Виктора Бурсука, в ходе ремонта корабль получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы, а также новые полётные системы.

Ожидается, что "Адмирал Кузнецов" будет отремонтирован к концу 2020 года и вернется в состав Военно-морского флота (ВМФ) в 2021 году.

"Адмирал Кузнецов" в феврале прошлого года вернулся в Североморск из Средиземного моря. Впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР. На борту авианосца находились более 40 летательных аппаратов. Летчики авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тыс. объектов террористов на территории Сирии.