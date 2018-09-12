Стал известен срок передачи флоту авианосца "Адмирал Кузнецов"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Авианосец "Адмирал Кузнецов" будет передан флоту к середине 2021 года, сообщил "Интерфаксу" глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.

"В конце 2020 года закончим модернизацию, к середине 2021 года передадим его флоту", - сказал А.Рахманов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Адмирал Кузнецов" в феврале прошлого года вернулся в Североморск из Средиземного моря. Впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР. На борту авианосца находились более 40 летательных аппаратов. Лётчики авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тыс. объектов террористов на территории Сирии.