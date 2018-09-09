Подмосковный губернатор Воробьев проголосовал в Барвихе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал на выборах главы региона на избирательном участке №3946 в поселке Барвиха Одинцовского района, передал корреспондент "Интерфакса". На избирательный участок Воробьев пришел вместе с женой и сыном.

Как сообщалось, на пост губернатора Московской области претендуют шесть человек: Андрей Воробьев ("Единая Россия"), заместители председателя областного парламента Константин Черемисов (КПРФ), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Игорь Чистюхин ("Справедливая Россия"), бывший депутат Госдумы Борис Надеждин ("Партия Роста") и руководитель регионального отделения "Альянса Зеленых" Лилия Белова.

Также, по данным Мособлизбиркома, в единый день голосования в Подмосковье пройдут 43 избирательные кампании в 18 муниципалитетах региона по выборам в органы местного самоуправления.

9 сентября за выборами в Подмосковье будут следить более 12,5 тыс. наблюдателей, свыше 1 тыс. журналистов придут на избирательные участки и в областной информцентр.