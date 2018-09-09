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На Чукотке приступили к подсчету голосов на губернаторских выборах

Есть обновление от 10:30

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В одном из самых восточных регионов Дальнего Востока - Чукотском автономном округе - завершилось голосование на выборах губернатора, участки закрылись, начался подсчет голосов.

"За два часа до закрытия к урнам пришли 16 тыс. 388 человек (54,85% избирателей). Это ниже показателя выборов губернатора Чукотки округа в 2013 году, когда к 18:00 по местному времени проголосовали 57,96% избирателей", - сообщила "Интерфаксу" председатель окружной избирательной комиссии Оксана Талызина.

В то же время на некоторых участках голосование завершилось еще к середине дня - в поселках Нутэпэльмен и Чуванское к 15:00 проголосовали все 100% избирателей. К 18:00 стопроцентная явка была отмечена уже в четырех поселках Чукотки.

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Председатель регионального избиркома подчеркнула, что никаких нарушений в ходе голосования зарегистрировано не было.

На Чукотке 9 сентября работали 55 участков. В округе зарегистрировано почти 30 тыс. избирателей. Досрочно проголосовали более 1 тыс. 300 человек. Это оленеводы, геологи, метеорологи, военнослужащие, которые находятся в труднодоступных районах округа.

На пост губернатора Чукотского автономного округа претендуют четыре кандидата: выдвинутый региональным отделением ЛДПР депутат окружной думы Юлия Бутакова, действующий губернатор региона Роман Копин, выдвинутый региональным отделением "Единой России", а также кандидат от "Справедливой России", пенсионер Елена Половодова и выдвинутый окружным отделением КПРФ, депутат думы Чукотки Владимир Гальцов.

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Теги: Чукотка, Дальний Восток

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