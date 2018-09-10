Жириновский заявил, что не дрался с участником акции протеста на Пушкинской площади

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ни с кем не дрался во время акции протеста на Пушкинской площади в Москве; об этом политик сообщил во время пресс-конференции в воскресенье вечером, отвечая на вопросы журналистов.

"Никакой драки не было, какая драка? Там же толпа, люди колышутся, и мы старались пройти, чтобы никого не задеть. Поэтому кто-то, может быть, там упал, споткнулся... Нормальная ситуация при большом скоплении народа," - сказал Жириновский.

Жириновский также пояснил, зачем пришел на Пушкинскую площадь. "Наша цель была быть с ними, чтобы не начались задержания... Десятки депутатов, мы бы окружили их, и никакой бы Росгвардии - никто бы не зашел на площадь, если бы мы объявили, что на площади находятся депутаты Государственной Думы", - заявил он.

Ранее в воскресенье в сети появилось несколько видео, запечатлевших политика, пришедшего на акцию в центре Москвы. В адрес Жириновского звучат оскорбления, он вступает с людьми в перепалку, которая перерастает в потасовку. На одном из роликов видно, как Жириновский стоит над лежащим на земле человеком, требует от него паспорт и угрожает.

На сайте ЛДПР также опубликовали заявление по поводу инцидента, отметив, что инициатором конфликта был гражданин Украины: "Многие заметили, что у этого провокатора торчал из штанов украинский паспорт. Получается, в Киеве совсем обнаглели. Сначала разрушили, разворовали собственную страну. А теперь засылают своих агентов-провокаторов на митинги в Москву!", - говорится в публикации.