Песков назвал участие подростков в несанкционированных акциях результатом провокаций

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Участие несовершеннолетних в прошедших в воскресенье акциях протеста было результатом провокации, кроме того, на акциях были хулиганы, которые поднимали руку на стражей порядка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу журналиста дать оценку жестким действиям полиции в отношении протестовавших в воскресенье граждан.

"Вы знаете, что полиция действует в строгом соответствии с законодательными нормами. Вы знаете, что речь идет о несанкционированных акциях, в очередной раз имели место провоцирования несовершеннолетних на участие в несанкционированных акциях. При том, что те, кто провоцировал несовершеннолетних, прекрасно осведомлены о правовых последствиях таких шагов", - сказал пресс-секретарь.

"Вы знаете о том, что были и хулиганы, и провокаторы, которые поднимали руку на стражей закона, что недопустимо и что также карается по закону", - отметил он.

Песков добавил, что каждый конкретный случай задержания журналистов в ходе протестных акций необходимо разбирать отдельно. "Я не готов этого делать, потому что я не знаю деталей", - сказал Песков журналистам. "Здесь обобщающие суждения делать весьма трудно, и вряд ли это будет корректно. Поэтому нужно знать обстоятельства, где и кого именно задерживали", - добавил он.

В воскресенье, в единый день голосования на выборах, в ряде российских городов прошли протестные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. По данным полиции, в Москве в приняли участие две тысячи человек, в Петербурге - порядка 1,2 тыс. человек (там полиция сообщила о задержании примерно 100 участников).